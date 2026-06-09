Tsygankov bitti, bitiyor!

Karadeniz Fırtınası, transfer piyasasında adeta gövde gösterisi yapıyor. Bordo-mavili yönetim, Girona'da dikkatleri üzerine çeken kanat oyuncusu Viktor Tsygankov transferinde önemli mesafe kat etti. 28 yaşındaki futbolcunun Trabzon'a birçok şart için, "Evet" dediği öğrenilirken, kulüpler arasındaki detayların görüşüldüğü bildirildi. Ajax'ın da istediği Tsygankov için Fırtına'nın teklifinin daha cazip olduğu öğrenildi.

HÜCUMDA YENİ LİDER OLACAK

Hem sağ kanatta hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen deneyimli oyuncu, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve skor katkısıyla ön plana çıkıyor. Tsygankov'un, Trabzonspor'un hücum organizasyonlarına büyük bir dinamizm ve liderlik katması bekleniyor.