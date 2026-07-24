Tsygankov’dan sonra Vanat!

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Bordo-mavililer, transferde rotasını İspanya La Liga ekibi Girona'ya çevirdi… Temaslar önceiçin başladı. 28 yaşındaki sağ kanat için görüşmeler devam ederken bu kez radara İspanyol kulübünün bir diğer Ukraynalı yıldızıCeza sahasındaki bitiriciliği ve dinamik oyun tarzıyla öne çıkanTrabzonspor yönetimi, kısa süre içerisinde Vanat için kulübün bonservis beklentisi ve maaş talebini sorduktan sonra teklifini sunacak.