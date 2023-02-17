Türkiye burada!

Kahramanmaraş merkezli yüreklerimizi yakan depremlerin ardından Türkiye tek yürek olurken, dün akşam oynanan Trabzonspor-Basel karşılaşmasında da büyük bir beraberlik gösterisi gerçekleşti. Farklı takım taraftarları,TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve birçok kulübün temsilcisi mücadeleyi tribünde seyretti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Hatay ziyareti nedeniyle Trabzon'da yoktu. 32 bin taraftar da biletini alıp, stada koştu.Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından Uğurcan Çakır'ın yaptığıaçıklaması sonrası F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaşlı taraftarlar biletlerini alıp Trabzon'a akın etti. Basel müsabakası öncesi kendi takımlarının formalarıyla gezen futbolseverler, şehir meydanında Trabzonspor logosunun önünde dostluk pozları verdi. Ardından Trabzonspor müzesini de gezen taraftarlardan Fenerbahçeli Menal Aydemir, "Trabzonspor kaptanı Uğurcan'ın birlik olalım çağrısıyla Trabzon'a desteğe geldik.Depremzedelere yardım amaçlı buradayız" ifadelerini kullandı.izleyen taraftarlarımız maç öncesi yapılan çağrı üzerine siyah giyinerek tribündeki yerlerini aldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki ilk depremin gerçekleştiği saat olan 4.17'ye (4. dakika 17. saniye) kadar herhangi bir tezahürat yapılmazken, depremden etkilenen 10 ilimizin (Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa)Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşma öncesi 'Birlik' mesajı verdi. İşte başkanların açıklamaları… Ahmet Ağaoğlu: Bugün (dün) buraya gelebilen tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah, inşallah bizi bir daha böyle bir felaketle sınamaz. Bu birlik tablosunu gördükten sonra benim için maç amacına ulaştı. Hatıra biletlerini alarak depremzedelerimize bağışta bulunan, desteği arttıran tüm takım taraftarlarına da teşekkür ederim. Ali Koç: İlk günden beri yaralarımızı birlikte saracağız diyoruz. Ülkemizde takdire şayan bir dayanışma ruhu var. Bugün (dün) de buraya bir ve bütün olarak Trabzonspor'u desteklemeye geldik. Depremin yarattığı dayanışma ruhu, inşallah kalıcı olur. Dursun Özbek: Trabzonspor'umuzu desteklemek, güç vermek ve başarısına ortak olmak için buraya geldik. Göksel Gümüşdağ: Sözün bittiği, boğazın düğümlendiği bir durum. Bir milli maç edasıyla buraya geldik.Karşılaşmaya gelen taraftarlar, anlamlı bir harekete de imza attı. Geliri AFAD'a bağışlanacak müsabaka öncesinde futbolseverler, stat girişinde belirlenen noktada depremzede çocuklara gönderilmek üzere oyuncak topladı. Taraftarların büyük bölümünün oyuncakla gelmesi yüzleri güldürdü.ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, büyük bir kampanya düzenleyeceklerini açıkladı. Büyükekşi, ''1 Mart Çarşamba günü 'Omuz omuza Türkiye' diyerek, spor ailesi olarak canlı yayında yardım kampanyası düzenleyeceğiz.Bu gecede tüm kanallarımızı davet ediyoruz. Büyük futbol ailemizin katılımı ile, 1000 konteyner sözümüzü binlerceye taşımak istiyoruz. Depremzede vatandaşların sağlıklı konaklamalarını sağlayacak bir organizasyon başlatmak istiyoruz" diye konuştu.