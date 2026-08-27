Umarım hak eden kazanır!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros rövanşı öncesi açıklamalarda bulundu. 1-0 kaybettikleri ilk maçta hakem yönetiminin çok kötü olduğunu aktaran 48 yaşındaki hoca, şu ifadeleri kullandı: "Zor bir karşılaşma oynayacağız. Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda. Ama biz buraya her şeyimizle hazır geldik. Avrupa Ligi'ne kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez! Rakibimizin, avantajınıkoruma içgüdüsüyle oynamasını bekliyoruz.Belki bizi şaşırtırlar ön alanbaskısıyla ambiyanslarından dolayı amaher şeye hazırlıklıyız. En önemli şey, top bizdeykenki sabırlı oyunumuz. Çok fazlageçiş şansı vermemeliyiz. Gol atmamızlazım ama bunun için acele ve sabırsızcaoynarsak rakibin bizi cezalandıracakoyuncuları var."

RİSKLERİ DİKKATLİ ALMALIYIZ

"Trabzonspor'un büyüklüğüne yakışan gibi oynamalıyız ama alacağımız risklerde de çok dikkat etmemiz lazım. Her maçı kazanmak istiyorum. Ama bunun adil olmasını tüm normal insanlar gibi istiyorum. Umarım hak edenin Avrupa Ligi'ne gittiği bir performans olur! Bunun olmasını biz Trabzonspor olarak çok istiyoruz. Bunu da inşallah göstereceğiz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör