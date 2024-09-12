Victor Osimhen’i bize de önerdiler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da gündeme dair açıklamalar yaptı.en hızlı çıkaracak, tecrübeli olan teknik direktörü tercih ettik. Abdullah Avcı bizi şampiyon yapan hocamız. Türkiye Kupası finalinden sonra istenildiği gibi gitmedi işler, hocamız da memnun değildi.gelmeyi çok istedi ama kulübü 15 milyon Euro civarında diretti. Biz bonuslarla 8 milyon Eurolara çıktık, rekordur muhtemelen.Rafa kalkmadı ama son 2 gün, bekleyip göreceğiz.bize de önerildi ama o rakamlara çıkmamız mümkün değil.Parana göre alacaksın.Orban görüştüğümüz bir oyuncu. Hocamızın bir talebi olursa hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalışırız.Bazen ne yaparsanyap, bazı şeyler oluyor. Herkes oyuncusunun,taraftarının yaptığı harekete dikkatetmeli. Trabzon'da en güzel misafirliğide görebilirsin, hayatının en sıkıntılı anlarınıda yaşayabilirsin. Trabzonspor ile alakalıkonuşmayın, şaka yapmayın, işinizebakın.beraber Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yabancı sınırı konusunda talebi oldu ama TFF bu talebi uygun görmedi ve reddetti.Yöneticiler, söylemlerinde çok daha dikkatli olmak zorunda.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2021- 22 sezonu şampiyonluk kupasını da alarak, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2021'de, 13 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Bayraktar'ın kabrini ziyaret etti.