Victor Osimhen’i bize de önerdiler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da gündeme dair açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'in herhangi bir şart sunmadan geldiğini belirten Başkan Doğan, transfer hakkında da konuştu ve şunları söyledi:
KAOSTAN
en hızlı çıkaracak, tecrübeli olan teknik direktörü tercih ettik. Abdullah Avcı bizi şampiyon yapan hocamız. Türkiye Kupası finalinden sonra istenildiği gibi gitmedi işler, hocamız da memnun değildi. Turu geçemiyorsan, haksızsın. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırdık.
ONUACHU
gelmeyi çok istedi ama kulübü 15 milyon Euro civarında diretti. Biz bonuslarla 8 milyon Eurolara çıktık, rekordur muhtemelen. 30 yaşındaki bir oyuncu için Trabzonspor bu paraları ödeyemez.
Rafa kalkmadı ama son 2 gün, bekleyip göreceğiz.
OSIMHEN
bize de önerildi ama o rakamlara çıkmamız mümkün değil. Rakiplerimiz iki oyuncuya bizim toplam kadromuz kadar maaş veriyor.
Parana göre alacaksın.
GIFT
Orban görüştüğümüz bir oyuncu. Hocamızın bir talebi olursa hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalışırız.
TRABZON'A ŞAKA YAPMAYIN, İŞİNİZE BAKIN
(GEÇEN sezon Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında)
Bazen ne yaparsan
yap, bazı şeyler oluyor. Herkes oyuncusunun,
taraftarının yaptığı harekete dikkat
etmeli. Trabzon'da en güzel misafirliği
de görebilirsin, hayatının en sıkıntılı anlarını
da yaşayabilirsin. Trabzonspor ile alakalı
konuşmayın, şaka yapmayın, işinize
bakın. Biz şehir olarak bunları kaldırabilen bir yapıya sahip değiliz. Trabzonspor yanlışının cezasını almıştır ama karşı taraf almamıştır.
YABANCIYI FEDERASYON KABUL ETMEDİ
BİZİMLE
beraber Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yabancı sınırı konusunda talebi oldu ama TFF bu talebi uygun görmedi ve reddetti. Şu anda bir değişiklik söz konusu değil.
(BEŞİKTAŞLI yönetici Mete Vardar'ın, "Umut ederiz kazanırız, Şenol Güneş çifte mutluluk yaşar" şeklindeki sözleri hakkında)
Yöneticiler, söylemlerinde çok daha dikkatli olmak zorunda. Böyle bir dönemde, böyle bir söylemin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bize dokunmazsan bir problem olmaz ama dokunursan her şey olabilir.
BAŞKAN DOĞAN'DAN ANLAMLI ZİYARET
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2021- 22 sezonu şampiyonluk kupasını da alarak, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2021'de, 13 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Bayraktar'ın kabrini ziyaret etti.