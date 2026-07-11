Viking defteri yeniden açıldı

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orvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Norveçli futbolcu Daniel Karlsbakk'ın ismi yeniden gündeme geldi. Norveç'in TV2 sitesinde yer alan habere göre bordo- mavililer, 23 yaşındaki santrforun peşine düştü.İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin de Norveçli golcü için Sarpsborg'a resmi teklif yaptığı ancak bunun geri çevrildiği aktarıldı. Kulübün 5 milyon Euro üzerinde uygun bir teklif gelmesi halinde Karlsbakk'ın satışına sıcak bakabileceği vurgulandı. Genç oyuncunun da bu fırsatı kaçırmak istemediği kaydedildi.