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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Yabancı Pioli, yerli Güneş!

2021-22'de Milan'ı şampiyonluğa taşıyan İtalyan teknik adam ilk sıraya yazıldı. Üst düzey Avrupa tecrübesine sahip 60 yaşındaki hoca için görüşmeler resmen başladı.

YUNUS EMRE SEL
Yabancı Pioli, yerli Güneş!
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Trabzonspor'da istifa eden Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde Konyaspor'dan alınan mağlubiyet, teknik direktör sorununu arttırdı. Yönetim, teknik adam konusundaki belirsizliği vakit kaybetmeden bitirmek için kolları sıvadı. Bu hafta sonu kritik Galatasaray derbisi öncesinde yeni hocasını açıklamak isteyen bordomavili takım, yabancı bir teknik adam dokunuşuyla ayağa kalkma formülünü ön planda tutuyor. Temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi, Stefano Pioli üzerine yoğunlaştı.


AMELİYAT OLDU
Milan'ı 11 yılın sonunda 2021-22'de Serie A şampiyonluguna taşıyan, üst düzey Avrupa tecrübesine sahip İtalyan teknik adam ilk sıraya yerleşti. Ön alanda hücum presi ve 4-2-3-1 kurgusuyla tanınan 60 yaşındaki çalıştırıcıdan istenilen sonucun alınamaması durumunda B planına geçilecek. Boyun fıtığı ameliyatı geçiren ve bir süredir dinlenen Şenol Güneş, yabancı adayda bir sonuç alınamazsa takımın başına geçecek. Camianın duayen ismi, "Takım hepimizin, her desteğe hazırım" demişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR #HÜSEYİN ÇİMŞİR #STEFANO PİOLİ #ŞENOL GÜNEŞ

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Yabancı Pioli, yerli Güneş!
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