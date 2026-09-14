Yabancı Pioli, yerli Güneş!

Trabzonspor'da istifa eden Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde Konyaspor'dan alınan mağlubiyet, teknik direktör sorununu arttırdı. Yönetim, teknik adam konusundaki belirsizliği vakit kaybetmeden bitirmek için kolları sıvadı. Bu hafta sonu kritik Galatasaray derbisi öncesinde yeni hocasını açıklamak isteyen bordomavili takım, yabancı bir teknik adam dokunuşuyla ayağa kalkma formülünü ön planda tutuyor. Temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi, Stefano Pioli üzerine yoğunlaştı.





AMELİYAT OLDU

Milan'ı 11 yılın sonunda 2021-22'de Serie A şampiyonluguna taşıyan, üst düzey Avrupa tecrübesine sahip İtalyan teknik adam ilk sıraya yerleşti. Ön alanda hücum presi ve 4-2-3-1 kurgusuyla tanınan 60 yaşındaki çalıştırıcıdan istenilen sonucun alınamaması durumunda B planına geçilecek. Boyun fıtığı ameliyatı geçiren ve bir süredir dinlenen Şenol Güneş, yabancı adayda bir sonuç alınamazsa takımın başına geçecek. Camianın duayen ismi, "Takım hepimizin, her desteğe hazırım" demişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör