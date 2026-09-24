Yaş 34 fırtına’nın yarısı

Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah, "Yaşlı ve en iyi döneminde değil" eleştirilerine sahadaki performansıyla cevap veriyor. Bordo-mavili formayla Başakşehir (2), Amed (1), Gençlerbirliği (1) ve Galatasaray'ı (3) üzen Mısırlı sağ kanat, daha sezonun başında fırtına gibi esiyor. Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünde skor yaparken ağları 7 kez havalandırdı. Trabzonspor, geride kalan 6 haftada fileleri 13 kez sarsarken gollerin yüzde 54'ünde 34 yaşındaki Salah'ın imzası bulunuyor. Ayrıca 2 de asist katkısı gerçekleştirdi.

TAM BİR PROFESYONEL... HEM KOŞUYOR HEM ATIYOR

Deneyimli futbolcu, Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Muhammed Salah, kaydettiği 7 golle 34 yaş ve üstü oyuncular arasında zirvenin sahibi oldu. Fit fiziğiyle dikkat çeken tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda oyuna girdiği Kasımpaşa müsabakası hariç sonrasında çıktığı 5 maçta 9 km'nin altında kalmadı. Hatta Başakşehir sınavında 10,3, Amed önünde ise 10.2 kilometre koştu.





MISIRLILAR AKIN ETTİ

Salah'ın gelişi Trabzon'daki turizmi de coşturdu. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 4 bin 450 olarak kayıtlara geçen Mısırlı konaklayan ziyaretçi sayısı bu yılın aynı döneminde 5 bin 558'e yükseldi

Trabzonspor'un Muhammed Salah'ı ağustosta kadrosuna katması, kentin Mısır'daki bilinirliğine ve Trabzon-Mısır arasındaki turizm etkileşimine yeni bir boyut kazandırdı. Yıldız futbolcunun yöresel lezzetleri deneyimlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması da bölgenin gastronomisine yönelik ilgiyi artırdı. 34 yaşındaki oyuncunun gittiği Kurtdere Yaylası, son dönemde kentte en fazla ziyaret edilen noktalar arasında yer alıyor. Mısır ile Trabzon arasındaki ulaşım imkânlarının geliştirilmesi de turizm hareketliliğini destekledi. Kahire-Trabzon arasında doğrudan charter uçuşlarının başlatılmasıyla iki şehir arasındaki ulaşım kolaylaştı.

YÜZDE 55 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI

AYLIK verilere bakıldığında Mısırlı turist artışının ağustosta daha belirgin hale geldiği görüldü. Geçen yıl ağustosta 1151 olan Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçilerin sayısı, bu yılın aynı ayında 1788'e çıktı. Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55'lik artış gerçekleşti. Trabzon'da Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçi sayısı, geçen yılın ocak-ağustos döneminde 4 bin 450 olarak kayıtlara geçerken, bu yılın aynı döneminde 5 bin 558'e yükseldi. Körfez ülkelerinden yoğun ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, "Muhammed Salah şehrimize bereket getirdi" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör