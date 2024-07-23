Yuvaya dönüyor

ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen eski oyuncusu Okay Yokuşlu'yu gündemine alan Trabzonspor, milli yıldızın teklife sıcak bakması üzerine kulübüyle masaya oturmuştu. İlk görüşmedeGörüşmelerin olumlu devam ettiği ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Bu arada UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Slovakya'da Ruzomberok ile karşılaşacak olan Trabzonspor taraftarları için belirlenen bilet fiyatı 20 Euro (716 TL) olarak belirlendi.