Yuvaya dönüyor

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ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen eski oyuncusu Okay Yokuşlu'yu gündemine alan Trabzonspor, milli yıldızın teklife sıcak bakması üzerine kulübüyle masaya oturmuştu. İlk görüşmede 30 yaşındaki orta saha için 3 milyon Euro bonservis talep eden İngiliz kulübü ile pazarlıklarını sürdüren bordo-mavililer, rakamı düşürmeye çalışıyor.
Görüşmelerin olumlu devam ettiği ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Bu arada UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Slovakya'da Ruzomberok ile karşılaşacak olan Trabzonspor taraftarları için belirlenen bilet fiyatı 20 Euro (716 TL) olarak belirlendi.