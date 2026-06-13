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Giriş Tarihi: 13.06.2026

Zhegrova için yeni hamle

Sağ kanada takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Tsygankov’dan haber beklerken Edon Zhegrova seçeneğini de yeniden gündemine aldı

YUNUS EMRE SEL
Zhegrova için yeni hamle
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ŞU ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor, sağ kanat transferine ağırlık verdi. Listenin başında ise Girona forması giyen Viktor Tsygankov bulunuyor. Kulübünden ayrılmaya hazırlanan futbolcudan cevap bekleyen bordo-mavililer, Juventus'tan Edon Zhegrova'yı da yeniden gündemine aldı. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Kosovalı futbolcuyu İtalyan kulübünün yeni sezon için düşünmediği, bu nedenle de daha uygun bir bedelle transfer edilebileceği belirtildi. Juventus'la 2030'a kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki oyuncunun da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Trabzonspor'un Zhegrova için önümüzdeki günlerde Juventus'la masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.

#TRABZONSPOR

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Zhegrova için yeni hamle
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