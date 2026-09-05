Zor gün dostu

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından geçiş sürecinde görevi devralan Hüseyin Çimşir'i zorlu bir dönem bekliyor. Yönetim, yeni hoca arayışlarını sürdürürken 47 yaşındaki çalıştırıcı önemli bir sorumluluğu üstlendi. 2019- 20 sezonunda yardımcılığını yaptığı Ünal Karaman'ın ayrılmasıyla takımın başına geçen Çimşir, 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Derbilerde de farkını göstererek F.Bahçe ve G.Saray'ı mağlup edip Beşiktaş ile berabere kalan Çimşir, Türkiye Kupası'nda ise F.Bahçe'yi iki maçta yenip Trabzonspor'u finale taşımıştı. Aradan geçen yılların ardından Hüseyin Çimşir'in yolu yeniden Trabzonspor ile kesişti. Yönetimin sunduğu görevi hiç düşünmeden kabul eden Çimşir, hemen çalışmalara başladı. Tecrübeli teknik adamın ilk işi oyuncularla toplantı yapmak oldu. Takımın içinde bulunduğu durumu değerlendiren Hüseyin Çimşir, yarınki G.Birliği karşılaşmasını kazanarak takımı hedefe yeniden kenetlemeyi planlıyor.



KULÜPTE DEVAM EDECEK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni hoca göreve başladığında Hüseyin Çimşir'in kulüpte göreve devam edeceğini açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör