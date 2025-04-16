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Giriş Tarihi: 16.4.2025

Zubkov ışıl ışıl

Zubkov ışıl ışıl
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da önceki gece Beyaz TV'de açıklamalarda bulunurken Uğurcan Çakır hakkında çıkan transfer iddialarını şöyle değerlendirdi: "Uğurcan, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez. Başkanlığım döneminde de böyle bir şey olmaz. Bundan diğer kulüp başkanları da rahatsız. Ali Bey de (Ali Koç) aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi."
Trabzonspor'un Rizespor'u 2-0 yendiği maçta golleri atan Oleksandr Zubkov, haftaya damga vurdu. Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, son 5 lig maçında 4 gol kaydetmeyi başardı.
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Zubkov ışıl ışıl
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