Zubkov ışıl ışıl

Başkanı Ertuğrul Doğan da önceki gece Beyaz TV'de açıklamalarda bulunurken Uğurcan Çakır hakkında çıkan transfer iddialarını şöyle değerlendirdi: "Uğurcan, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez.Bundan diğer kulüp başkanları da rahatsız. Ali Bey de (Ali Koç) aradıdedi."Trabzonspor'un Rizespor'u 2-0 yendiği maçta golleri atan Oleksandr Zubkov, haftaya damga vurdu. Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, son 5 lig maçında 4 gol kaydetmeyi başardı.