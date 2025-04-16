Zubkov ışıl ışıl

Trabzonspor
Başkanı Ertuğrul Doğan da önceki gece Beyaz TV'de açıklamalarda bulunurken Uğurcan Çakır hakkında çıkan transfer iddialarını şöyle değerlendirdi: "Uğurcan, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez. Başkanlığım döneminde de böyle bir şey olmaz.
Bundan diğer kulüp başkanları da rahatsız. Ali Bey de (Ali Koç) aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok'
dedi."
Trabzonspor'un Rizespor'u 2-0 yendiği maçta golleri atan Oleksandr Zubkov, haftaya damga vurdu. Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, son 5 lig maçında 4 gol kaydetmeyi başardı.