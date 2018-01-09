Yılın çaylağı Beşiktaş’a

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan ve 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilen Orlando City'nin genç golcüsü Cyle Larin, ABD ligi MLS'in en gözde genç oyuncularından birisi… Kaka'nın yakın zaman önce emekliliğini açıkladığı kulübün bir numaralı hücum opsiyonu konumundaki Larin, 1.88 metrelik boyunu iyi kullanan, hava toplarına hakim bir görüntü çizdi ve 5 kafa golüne imza attı. Kanadalı oyuncu ortalama üstü gibi görünen gol vuruşlarında sağ ayağını kullanıyor ve etkili. Ancak ciddi bir defosu da var: Savunma, mücadele ve servis.

TARAFTARLAR 'TEMBEL' LAKABINI TAKTI

2016 yılında gösterdiği performansla MLS'de yılın çaylağı ödülünü kazanmayı başaran Larin için getirilen en önemli eleştiri ortalama üstü gol vuruşlarına karşın oyuna hemen hemen hiç katılmaması… Atletik fiziğine rağmen sahada çalışkan bir görüntü çizmeyen Kanadalı'ya bazı taraftarlar, "Lazy Larin" (Tembel Larin) lakabını takmıştı. Bununla birlikte ligin en değerli potansiyelleri arasında gösterilen Larin'in Şenol Güneş'in ellerinde aradığı çıkışı yakalayıp yakalayamayacağını zaman gösterecek.

METİN TEKİN diyor ki

Cenk'in gidişinden sonra Beşiktaş'ın bir forvet takviyesi yapması gayet doğaldı. Oyuncunun yeterliliği olması kaydıyla Beşiktaş'ın genç bir futbolcuya yatırım yapması doğru bir karar. Cyle Larin hiç izlemediğim bir oyuncu olduğu için yeterliliği hakkında hiçbir fikrim yok. Ama Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig yarışını düşünerek takviye yapması doğru oyuncuyu seçmek kaydıyla kesinlikle gerekliydi.

192 BİN DOLARA OYNUYOR

22 yaşındaki Cyle Larin aynı zamanda ligin en az kazanan oyuncuları arasında yer alıyor. MLS sistemi gereği çaylak kontratı devam eden Kanadalı futbolcu, yalnızca 192 bin Dolar kazanıyor. Golcü oyuncunun Beşiktaş'a imza atması halinde gelirini en az beşe katlaması bekleniyor.

TERS YÖNDE ALKOLLÜ YAKALANDI!!!

Cyle Larin, saha içinde olduğu kadar saha dışında da Orlando'nun en çok konuşulan oyuncusu… 16 Haziran 2017'de gece 02.30'da Florida otobanında ters yönde ilerlerken yakalanan Larin, 182 promil alkollü çıkıp tutuklanmıştı. Orange County Karakolu'nda 8 saat tutuklu kalan Larin, daha sonra serbest bırakılmış ancak ehliyetine el konulmuştu.

KARTAL SAĞ GÖSTERİP SOL VURABİLİR!!!

Cyle Larin'in bonservis bedelinde ufak tefek pürüzler yaşandığı, bavullarını toplayan oyuncunun Beşiktaş'tan haber beklediği belirtildi. Bu arada siyahbeyazlıların Meksika ekibi Tigres'in formasını giyen Andre Pierre Gignac ile görüştüğü, bu nedenle Larin'i İstanbul'a getirmeyi ağırdan aldığı ileri sürüldü.

'EN AZ 4 MİLYON DOLAR'

ABD'de lig yapısı gereği transferlere yalnızca kulüp ve oyuncu karar vermiyor... MLS Lig Yönetimi'nin de onayı gerekiyor. Adı açıklanmayan bir MLS direktörü, Nisan 2017'de bonservis bedeli olarak Larin'in en az 4 milyon Dolar edeceğini ifade etmişti. Direktör, "Bonservis 4 ila 5 milyon Dolar arasında olmalı. O zaman dahi satılması doğru olmayabilir, alan takım satıştan pay da vermeli. İki ayağını da kullanabilen bir oyuncu için bu fiyat aralığı normal" demişti.