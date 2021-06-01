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Giriş Tarihi: 1.6.2021

Hamsik müjdesi

YUNUS EMRE SEL
Hamsik müjdesi

Yönetimin yetkilendirdiği menajerler, önce ile masaya oturup, oyuncunun ağustos ayında bitecek sözleşmesini erkene çekecek. Ardından futbolcuyla milli takım kampında görüşme yapılacak

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da Marek Hamsik ismi iyice öne çıktı. Slovak futbolcu, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek bordo-mavili yönetimi milli takım kampına davet etti. Karadeniz ekibi tarafından yetkilendirilen menajerler, bugün oyuncunun kulübü Göteborg ile bir araya gelecek ve ağustosta biten sözleşmesini daha erken bir tarihe çekmeye çalışacak. 1.5 MİLYON EURO VE

İMZA PARASI ÖNERİLECEK
Menajerler, bu işi hallettikten sonra Slokvakya'nın milli takım kampında Hamsik'le bir araya gelecek. Bordo-mavililer, 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın istediği rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine çekip, imza parasıyla birlikte bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik için "Büyük oyuncu" derken ekonomik koşullarının Trabzonspor'a uygun olması gerektiğini dile getirdi.

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