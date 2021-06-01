Hamsik müjdesi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da Marek Hamsik ismi iyice öne çıktı. Slovak futbolcu,diyerek bordo-mavili yönetimi milli takım kampına davet etti. Karadeniz ekibi tarafından yetkilendirilen menajerler, bugün oyuncunun kulübü Göteborg ile bir araya gelecek ve ağustosta biten sözleşmesini daha erken bir tarihe çekmeye çalışacak. 1.5 MİLYON EURO VEMenajerler, bu işi hallettikten sonra Slokvakya'nın milli takım kampında Hamsik'le bir araya gelecek.Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik için "Büyük oyuncu" derken ekonomik koşullarının Trabzonspor'a uygun olması gerektiğini dile getirdi.