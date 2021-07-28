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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Tek rakibi PSV!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Tek rakibi PSV!

Yıldız golcü için kulübü Sevilla’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan siyah-beyazlılar, futbolcunun 2.5 milyon Euro’luk maaşının tamamını karşılamayı taahhüt etti. PSV Eindhoven ise bonservis kozunu oynadı

Forvet transferi girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Luuk de Jong'u tekrar gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Hollandalı golcüde en büyük rakibi ise PSV Eindhoven. Ancak iki kulübün Sevilla'ya sunduğu tekliflerin içerikleri birbirinden oldukça farklı. Beşiktaş, İspanyol ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken, oyuncunun 2.5 milyon Euro olan maaşını karşılamayı taahhüt etti.

ÖNCELİĞİ ÜLKESİNE DÖNMEK
PSV Eindhoven ise 30 yaşındaki santrforu takımlarına kazandırmak adına Sevilla'ya bonservisiyle satın almayı teklif ederken, maaşının yarısını karşılamayı önerdi. Bu iki teklifi değerlendiren Sevilla'nın kısa süre içerisinde son kararını vermesi bekleniyor. Luuk de Jong'un önceliğinin ülkesi Hollanda'ya dönmek olduğu belirtilirken, Beşiktaş yönetimi oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

CAGLİARİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
DÜNYACA ünlü stoper Diego Godin ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, 35 yaşındaki futbolcunun kulübü Cagliari ile uzun süredir pazarlık halinde. İtalyan ekibinin başkanı Tommaso Giulini dün İstanbul'a geldi ve siyah-beyazlı yönetim ile görüştü. Beşiktaş'ın, oyuncunun bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro olan maaşının tamamını ödemesi gerektiğini söyleyen Giulini, "Sadece 1.5 milyon Euro öderiz" yanıtını alınca düşünmek için süre istedi.

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Tek rakibi PSV!
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