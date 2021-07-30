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Giriş Tarihi: 30.7.2021

‘Kutlu’ olsun

‘Kutlu’ olsun
Galatasaray dün gece Aytemiz Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Teknik direktör Fatih Terim'in de "Beğeniyorum" dediği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirildi. Alanya ile G.Saray'ın 3.5 milyon Euro bonservis ücreti + bir sonraki satıştan pay şeklinde anlaştığı öğrenildi. Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'un ardından Berkan, Aslan'ın 7. transferi oldu. 1998 İsviçre doğumlu olan genç oyuncu, futbola Monthey altyapısında başladı. Daha sonra Sion'a transfer olurken, 2020-21 başında Alanya'ya geldi. Ligde 38 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

ACİL STOPER!
PSV maçlarında hatalı goller yiyen Muslera kadar Luyindama da sergilediği performansla sınıfta kaldı. Terim, Marcao'nun yanına takviye istedi. Tottenham'dan Japhet Tanganga, Toulouse'tan Bafode Diakite, Malmö'den Anel Ahmedhodzic ve Porto'dan Chancel Mbemba listeye alındı. Yönetim, Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ile oynanacak eleme maçına kadar stoper transferini bitirmeyi ve UEFA listesine eklemeyi planlıyor. Tottenham'ın genç defans oyuncusu Tanganga'nın kiralanması ağır basıyor. 1999 doğumlu Kongo asıllı İngiliz stoperin kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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