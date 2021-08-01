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Giriş Tarihi: 1.8.2021

Gedson ve Halil eylülde bitecek

Gedson ve Halil eylülde bitecek
AYTAÇ, Alpaslan, Barış Alper, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan'ı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer bitmiyor... Morutan'da beklemeye geçen Aslan, yabancı stoper takviyesi için ise düğmeye bastı. Falcao ve Feghouli ile yollarını ayırmaya karar veren yönetim, Luyindama ve Diagne'yi satarak limit açacak. Galatasaray, transfer döneminin sonuna doğru da Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmayı planlıyor. Benfica cephesi Gedson'u kadrosunda tutacağını açıklarken Brentford'un da Halil'den 5 milyon Euro üzerinde bonservis beklentisi var. İki oyuncudan da vazgeçmeyen sarı-kırmızılılar, eylül ayına kadar bekleyecek. İngiltere ve Portekiz'de 31 Ağustos'ta bitecek transfer dönemini fırsata çevirmek isteyen G.Saraylı yetkililer, Süper Lig'de 8 Eylül'e kadar olan transfer sürecinde Gedson ve Halil için son hamlelerini yaparak fişi çekmeyi hedefliyor.

KADRODA 2 EKSİK VAR
GALATASARAY'DA yeni transferlerin hepsine lisans çıkartılırken statüye takılan Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ön eleme maçlarında forma giyemeyecek. Futbol Federasyonu ile sorunu çözülmeyen Oğulcan Çağlayan'ın lisansı da henüz çıkarılmadı.

BİLETLER YARIN SATIŞA ÇIKIYOR
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan 5 Ağustos Perşembe günü İskoç ekibi St. Johnstone'u konuk edeceği maçın biletleri, yarın satışa çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 125 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

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Gedson ve Halil eylülde bitecek
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