Bu transfer rakipleri ‘Deli’rtir

Transfere ara vermeyen Trabzonspor'da Simon Deli için son viraja girildi. Abdullah Avcı'nın stoper bölgesine takviye istemesinin ardından temaslar hızlanırken, Simon'un kulübü C.Brugge ile 1 yıl kontratı kalması Karadeniz ekibinin elini rahatlattı. Görüşmeler hız kazanırken uygun maliyetli bir bedelle işin mutlu sonla bitmesi bekleniyor. 4.3 milyon Euro piyasa değerine sahip olan 29 yaşındaki stoper, 16 kez Fildişi Sahili Milli Takımı formasını sırtına geçirdi. Kariyerinde 192 maçta stoper olarak sahaya çıkan oyuncu, ayrıca ön libero olarak da oynuyor. 2019'da transfer olduğu Club Brugge'de 60 maçta ter döküp 4 gol, 1 asist yapan Deli ile 3 yıllık anlaşma imzalaması bekleniyor.