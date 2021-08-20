4 transfer olacak

Başkan Ali Koç karşılaşma sonrası taraftarın forvet isyanına cevap verdi. İşte öne çıkan açıklamalar: Futbolcularımızı arka arkayasakatlıktan kaybediyoruz.Üzerimizde uğursuzluk var.
Hocamızı kutluyorum. Kısa zamanda sistemini oyunculara kabul ettirdi. Hesabımızı yaptıktansonra 4 transferimiz olacak. 'Transfer için rahat olun. Ağustosun ikinci yarısından itibaren fırsatlar çıkacaktır' dedim. Transfer penceresinin kapanmasına daha 16 günümüz var. Sabredin, ilk 3 haftayı kazasızbelasız atlatalım.
20 yaşındaki Muhammed golü atıyor. 16 yaşındaki Arda Güler oyuna giriyor. Biz doğruyoldayız. En iyisini yapmak için sabırlıgünlerden geçiyoruz. Bu takım gençleriyle, azmiyle herkese gösterecek.
Pelkas da takımda kalacak. Birforma açıkladık. Arma yokmuş. Benceson yılların en güzel formasıyla çıktık.
ÇİFTER ÇİFTER SAKATLANIYOR
F.BAHÇE'NIN başı sakatlıklarla büyük dertte. Süper Lig'in açılış haftasında antrenmanda Pelkas ve Valencia'yı sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, Adana Demir maçı öncesi Mert Hakan, karşılaşmada da Serdar Dursun'u kaybetmişti. Dün de hem Novak hem deİrfan Can 90 dakikayı tamamlayamadı. Durumları bugün netlik kazanacak.