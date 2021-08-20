Haberler Spor Haberleri Transfer Haberleri Haberleri 4 transfer olacak
Giriş Tarihi: 20.8.2021

4 transfer olacak

4 transfer olacak
Başkan Ali Koç karşılaşma sonrası taraftarın forvet isyanına cevap verdi. İşte öne çıkan açıklamalar:
Futbolcularımızı arka arkaya sakatlıktan kaybediyoruz. Üzerimizde uğursuzluk var.
Hocamızı kutluyorum. Kısa zamanda sistemini oyunculara kabul ettirdi.
Hesabımızı yaptıktan sonra 4 transferimiz olacak. 'Transfer için rahat olun. Ağustosun ikinci yarısından itibaren fırsatlar çıkacaktır' dedim. Transfer penceresinin kapanmasına daha 16 günümüz var. Sabredin, ilk 3 haftayı kazasız belasız atlatalım.
20 yaşındaki Muhammed golü atıyor. 16 yaşındaki Arda Güler oyuna giriyor. Biz doğru yoldayız. En iyisini yapmak için sabırlı günlerden geçiyoruz. Bu takım gençleriyle, azmiyle herkese gösterecek.
Pelkas da takımda kalacak.
Bir forma açıkladık. Arma yokmuş. Bence son yılların en güzel formasıyla çıktık.

ÇİFTER ÇİFTER SAKATLANIYOR
F.BAHÇE'NIN başı sakatlıklarla büyük dertte. Süper Lig'in açılış haftasında antrenmanda Pelkas ve Valencia'yı sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, Adana Demir maçı öncesi Mert Hakan, karşılaşmada da Serdar Dursun'u kaybetmişti. Dün de hem Novak hem de İrfan Can 90 dakikayı tamamlayamadı. Durumları bugün netlik kazanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan son dakika Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Aşı olmayan öğrenci ve öğretmene PCR testi şartı
Son dakika: Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan üzen haber! Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!
Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı?19 Ağustos Kabine Toplantısı kararları ile yasaklar geri geldi mi?
Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lyon Dembele için kararını verdi! Islam Slimani ile birlikte...
Altın fiyatları toparlanıyor! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Bu fiyatlardan altın alınır mı?
Son dakika: Fatih Terim'den Marcao'nun cezasına tepki! Gedson Fernandes sözleri...
Son dakika haberi | Meteoroloji'den olağanüstü uyarı! Korkutan harita: Türkiye'nin yarısından fazlası...
Son dakika haberi: Afganistan'daki uçaktan düşen kişinin kimliği belli oldu: Son mesajı ortaya çıktı
Son dakika: 10 gündür annesi ile korona tedavisi gören Emine Ün'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı!
Koruya komşu evlere talep artıyor
Koruya komşu evlere talep artıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
4 transfer olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA