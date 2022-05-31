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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Alman Panzeri fırtına’ya kapıldı

YUNUS EMRE SEL
Alman Panzeri fırtına’ya kapıldı

Lyon’da forma giyen dünyaca ünlü stoper Jerome Boateng’e kancayı takan bordo-mavililer, görüşmelerde önemli mesafe kat etti. 33 yaşındaki yıldızı bir yıllığına kiralamak isteyen Karadeniz ekibi, hedefine ulaşmak üzere

Şampiyon Trabzonspor transferde bombayı patlatmak için gün sayıyor… Öncelikle savunmaya takviye yapma kararı alan bordo-mavililer, Fransız kulübü Lyon'da forma giyen dünyaca ünlü stoper Jerome Boateng'i ikna etmeye çok yakın. Bir süredir devam eden görüşmelerde ciddi mesafe kat eden Fırtına, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Lyon'a oyuncunun yarı maaşının karşılanmasını öneren Trabzonspor, yaptığı teklife olumlu karşılık aldı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI İZLEMIŞ
Fransızlar, Boateng'in maliyetinden kurtulmak için bu teklifi değerlendirmeye alırken, kulüp tarafından yetkilendirilen menajer de Boateng ile bir araya geldi. Gelecek sezonki planlamalar hakkında bilgi verilen yıldız futbolcunun, şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüleri izlediğini ve kulüp hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu söylediği öğrenildi. Taraflar arasında devam eden görüşmelerde olumlu bir havanın olduğu ve bir aksilik çıkmaması halinde kısa süre içinde transferin tamamlanabileceği kaydedildi.

ABDULLAH AVCI ALINMASINI ÇOK İSTİYOR
Bayern Münih kulübünde yıldızı parlayan isimlerden olan 33 yaşındaki oyuncu Hertha Berlin, Manchester City, Hamburg ve son olarak Lyon takımlarında forma giydi. Henüz transfer tam olarak bitmezken teknik direktör Abdullah Avcı'nın, tecrübeli ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve bu konudaki talebini yönetim kuruluna söylediği ifade edildi.

KUPA CANAVARI
Geçen sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma giyip 2 asist yapan Jerome Boateng, kariyerinde 1'i Dünya Kupası, 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Süper Kupa olmak üzere 29 kupa kaldırdı. Yıldız oyuncu, 2016'da da Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

SABAH SPOR DUYURDU
SABAH, Trabzonspor ile Boateng arasındaki görüşmeyi dün okuyucularına duyurdu.

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Alman Panzeri fırtına’ya kapıldı
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