Alman Panzeri fırtına’ya kapıldı

Şampiyon Trabzonspor transferde bombayı patlatmak için gün sayıyor… Öncelikle savunmaya takviye yapma kararı alan bordo-mavililer, FraBir süredir devam eden görüşmelerde ciddi mesafe kat eden Fırtına, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.Fransızlar, Boateng'in maliyetinden kurtulmak için bu teklifi değerlendirmeye alırken, kulüp tarafından yetkilendirilen menajer de Boateng ile bir araya geldi.Taraflar arasında devam eden görüşmelerde olumlu bir havanın olduğu ve bir aksilik çıkmaması halinde kısa süre içinde transferin tamamlanabileceği kaydedildi.Bayern Münih kulübünde yıldızı parlayan isimlerden olan 33 yaşındaki oyuncuforma giydi. Henüz transfer tam olarak bitmezken teknik direktör Abdullah Avcı'nın, tecrübeli ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve bu konudaki talebini yönetim kuruluna söylediği ifade edildi.Geçen sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma giyip 2 asist yapan Jerome Boateng, kariyerinde 1'i Dünya Kupası, 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Süper Kupa olmak üzere 29 kupa kaldırdı. Yıldız oyuncu, 2016'da da Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.SABAH, Trabzonspor ile Boateng arasındaki görüşmeyi dün okuyucularına duyurdu.