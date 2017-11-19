Elveda şampiyon

Türkiye
dün öğle saatlerinde gelen acı bir haberle hüzne boğuldu... Olimpiyat ve dünya şampiyonu, halterin efsanesi Naim Süleymanoğlu, hayatını kaybetti.
Uzun süredir mücadele ettiği karaciğer sirozu nedeniyle 23 Eylül'de hastaneye kaldırılan
milli sporcuya yüzlerce kişi karaciğer vermek için gönüllü olmuştu. Cep Herkülü, uygun donörün bulunmasının ardından 6 Ekim'de Memorial Ataşehir Hastanesi'nde 8 saatlik bir operasyonla karaciğer nakli oldu.
Ancak son olarak beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınan Naim Süleymanoğlu, 50 yaşında tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.
ÜÇ KEZ 'YILIN HALTERCİSİ' SEÇİLDİ
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Olimpiyat altın madalyası, 7 Dünya Şampiyonluğu, 6 Avrupa Şampiyonluğu ve 46 dünya rekoru kırarak 9 yaşında başladığı halterde büyük başarılara imza atan, 3 kez 'yılın haltercisi'
seçilen, vücut ağırlığının 3 katını kaldırabilen Cep Herkülü
, adını tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırarak bu dünyaya veda etti. Katıldığı her turnuvada Türk bayrağını göndere çektirmeyi başaran efsane isim Naim Süleymanoğlu'nun yaşattığı gurur ve mutluluk hiçbir zaman unutulmayacak.
CENAZESİ BUGÜN İSTANBUL'DA
Milli halterci Naim Süleymanoğlu
'nun cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Süleymanoğlu'nun vefat ettiği hastanede düzenlenen basın toplantısında, cenaze törenine ilişkin bilgi verdi. Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve millete sabır dileyen Şahin, Süleymanoğlu için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacağını belirtti. Şahin, Süleymanoğlu'nun cenazesinin Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedileceğini bildirdi.
HİKAYEN SONSUZA KADAR KALBİMİZDE
Naim Süleymanoğlu'nun vefatı dünyada büyük yankı buldu. Twitter'da olimpiyatların resmi hesabı, "Senin hikayen, sonsuza kadar kalbimizde kalacak Cep Herkülü
" paylaşımını yaptı. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Mundo Deportivo haberi, "Cep Herkülü, 50 yaşında hayatını kaybetti" diye duyurdu.
NE DEDİLER?
Osman Aşkın Bak (Gençlik ve Spor Bakanı):
Ülkemize ilkleri yaşattığı uluslararası organizasyonlarda şanlı Ay Yıldızımızı göndere çektirerek İstiklâl Marşımızı defalarca dünyanın dört bir yanında yankılandıran ve milletimize tarifsiz sevinçler yaşatan milli gururumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Hamza Yerlikaya (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ):
Milletimizin başı sağ olsun. Kendi yakın dostluğumdan dolayı akşamları ziyaret ediyorduk. Ölüm haktır, her canlı ölümü tadacak. Naim, Türkiye'nin spordaki başarısızlık dönemlerinde bir ayaklanış olmuştur. 1988, 92, 96 dönemlerinde önemli başarılar elde etti. Kırılması mümkün olmayan rekorlara imza attı. Daima halterin ve Türk sporunun idolüdür. Kelimelerin bittiği yerdeyiz.
Tamer Taşpınar (Halter Federasyon Başkanı):
Spor camiasının başı sağ olsun. Türk ulusu ve dünya sporu büyük bir şampiyonunu kaybetti. 3 olimpiyat şampiyonluğu, 46 rekoru vardı. Çok sevilen bir sporcuydu. Ailesine ve herkese başsağlığı diliyorum.
Halil Mutlu (Eski Milli Halterci):
Sadece Türkiye için değil tüm dünya için büyük kayıp. Uzun yıllar beraberdim kendisiyle. Benim çok iyi arkadaşımdı, bir büyüğümdü. Her yönüyle farklı bir insandı. Aynı bayrak altında mücadele ettim. Onu kaybettiğim çok üzgünüm
FUTBOL FEDERASYONU
Türkiye'nin gururu olan haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Cep Herkülü lakaplı eski milli sporcumuza unutulmaz başarıları nedeniyle minnettar olduğumuzu ifade eder, her zaman saygı ve şükranla anacağımızı belirtiriz.
?FENERBAHÇE
Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
?TRABZONSPOR
Ülkemi zin gururu, olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet dileriz. Başımız sağ olsun. #CepHerkülü
BEŞİKTAŞ
Türk Spor Tarihi'nin efsane isimlerinden, Naim Süleymanoğlu'nun vefatının büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Dünyanın En İyi Sporcusu unvanını hak ederek elde eden merhum Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
GALATASARAY
Türk halkını yıllarca ekranlara kilitleyen, milletimizi "Haydi Naim" sözleriyle heyecanlandırıp gururlandıran sporumuzda bir mihenk taşı olan 'Cep Herkülü' lakaplı Süleymanoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başarıları ve bize yaşattığı gurur, daima hatırlanacaktır.
ULUSLARARASI HALTER FEDERASYONU
Halter, bir efsanenin yasını tutuyor... Kısa boyundan dolayı kendisine 'Cep Herkülü' denirdi. Altı dünya rekoru kırdıktan ve üç olimpiyat altını aldıktan sonra kendisi bir dünya yıldızı haline geldi. Yüzyılın en iyi haltercisiydi. 2001'de olimpiyat nişanına layık görüldü. Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), Naim Süleymanoğlu'nun ailesi ve Türkiye'ye baş sağlığı diler.
1 GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
Dünyayı kaldırdı ufkumuzu açtı
Naim
Sülaymanoğlu'nu yüzyılın en büyük sporcularından biri yapan eşsiz yeteneği ve çalışma azminin, bizim için ayrı bir özelliği olduğunu düşünürüm. Türk milleti efsane güreşçiler yetiştirmiş, Yaşar Doğu'dan Ahmet Kireççi'ye, Yaşar Erkan'dan Mehmet Oktay'a birçok efsane isimle gazete sayfalarında tanışmıştı. Naim Süleymanoğlu, Seul'da kendi ağırlığının üç katını kaldırırken Türk milleti televizyon karşısında o halteri Naim ile birlikte kaldırmıştı. Time dergisine kapak olan, dünyada halter denildiğinde insanların 'Naim' diye haykırdığı bir hayat ve gurur duyacağımız bir kariyer bıraktı bizlere... Bugünün gençleri hangi spor dalı olursa olsun çok çalışıldığında ne büyük başarıların kazanabileceğini Naim Süleymanoğlu'nu hatırlayarak büyüsünler.