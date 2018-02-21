Güney Kore
'nin PyeongChang şehrinin ev sahipliği yaptığı 2018 Kış Olimpiatları'ndan Artistik Buz Pateni Buz Dansı sporcularımız Alisa Agafonova ve Alper Uçar, Serbest Programda aldıkları 87.76 puan ve toplamdaki 147.18 puanlarıyla
yarışmayı 20 kişi arasından 19. olarak tamamladı. Ancak ikilinin dans şovu haricinde dış basında tartışılan bir konu da seçtikleri kıyafetler oldu.
Reuters'teki yazıda sporcularımızın kıyafetlerinin 'muhafazakar' bulunduğu ifade edildi. ÖNEMLİ OLAN KENDİNİ RAHAT HİSSETMESİ
Konuyla ilgili soruyu içtenlikle yanıtlayan Alper, "Önemli olan Alisa'nın içerisinde kendini en rahat hissedeceği kıyafetleri seçmesi. Biz geniş bir kültür mozaiğine sahip bir ülkeyiz.
Kostümü andıran geleneksel kıyafetlerimiz de her zaman çok ilgi görmüştür. Biz demokratik bir ülkeyiz. Bu yüzden her zaman desteklendik ve bu konuda hiçbir baskıyla karşılaşmadık
" diyerek konuya açıklık getirdi.