Biz demokratik bir ülkeyiz Olimpiyat tarihinde finallerde yarışan ilk buz pateni çiftimiz Uçar ve Agafonova’nın giyimi eleştirilince, sporcularımız dış basına cevabı yapıştırdı: "Biz geniş bir kültür mozaiğine sahip ülkeyiz. Kostümü andıran geleneksel kıyafetlerimiz de her zaman çok ilgi görmüştür. Biz demokratik bir ülkeyiz."

Giriş Tarihi: 21.2.2018