Milli voleybolcu Arslan Ekşi hakkında yakalama kararı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre Beşiktaş Arnavutköy Muallim Naci Caddesi'nde 17 Kasım 2016 tarihinde saat 03.30'da yapılan rutin kontrolde voleybolcu Arslan Ekşi'nin kullandığı plakalı araç, trafik polisleri tarafından durduruldu. Alkol ölçümde milli voleybolcunun 1.41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hakkında idari para cezası uygulanan Arslan Ekşi, ifadesinin alınması için Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Arslan Ekşi'nin ehliyetine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre 6 ay süreyle el konuldu.

SON DURUŞMAYA DA GELMEDİ

İddianamede Arslan Ekşi'nin TCK'nun 179/3 maddesi gereği alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında iken araç kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir yıldır görülen davanın ikinci duruşmasında tutuksuz sanık Arslan Ekşi hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı çıktı. Zorla getirilme kararına rağmen Arslan Ekşi üçüncü duruşmaya da katılmadı. Davanın son duruşmasına Arslan Ekşi'nin avukatı Nihal Yıldırım katıldı. Mahkeme hakimi, şüphelinin zorla getirilme kararına cevap verilmediğini belirtti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bu sırada söz alan Arslan Ekşi'nin avukatı, "Müvekkilim milli voleybolcudur. Rusya'da bir takımda oynamaktadır. Bu nedenle gelememiştir" dedi. Mahkeme de adına çıkartılan davetiyeye, SMS ve zorla getirilme kararından bir sonuç alınamayan ve ulaşılabilir başka bir adresi de olmayan Arslan Ekşi'nin sorgusunun alınması amacıyla CMK'nun 199. maddesi uyarınca hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.