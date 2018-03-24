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Halkımızın sporla buluşması önemli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, “Vodafone halkımızın sporla buluşması adına çok önemli” dedi

BAHADIR BEYARSLAN Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Halkımızın sporla buluşması önemli
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı. Maratonun İstanbul'un tanıtımı için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Organizasyon dünyada ilk 10'da. Ancak daha önemli bir şey var. Spor yapan halk bakımından ilk 10'a giriyor muyuz, onu düşünmek lazım. Bu maratonlarda halkımızın sporla buluşmasını sağlıyoruz" dedi. Maratonda 50'den fazla ülkeden 8 bin çipli sporcu yarışacağı açıklandı.

TEMASI 'KENDİNLE YARIŞ'
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, 'nun Vodafone adıyla 6. kez koşulduğunu, yarı maratonun da bu yıl "Kendinle Yarış" temasıyla koşulacağını söyledi.
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