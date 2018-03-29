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’un parkuru değişti

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Yarı Maraton’un parkuru değişti
Vodafone 13. İstanbul u'nun bitiş noktaları ve parkur güzergahlarında değişiklik yapıldı. Buna göre 21 ve 10 kilometre yarışmacıları aynı yol üzerinde arka arkaya dizili toplanma alanlarında hazır bekleyecek. Her 15 dakikada bir koşunun startının verileceği maratonda 21 ve 10 kilometre yarışları 'nda sona erecek. Açıklamada, yarı maraton parkurunun daha düz hale getirildiği ve erkeklerde 1 saat, kadınlarda ise 1 saat 6 dakikanın altının hedeflendiği ifade edildi.
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Yarı Maraton’un parkuru değişti
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