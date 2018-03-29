Yarı Maraton’un parkuru değişti

Vodafone 13. İstanbul Yarı Maraton
u'nun bitiş noktaları ve parkur güzergahlarında değişiklik yapıldı. Buna göre 21 ve 10 kilometre yarışmacıları aynı yol üzerinde arka arkaya dizili toplanma alanlarında hazır bekleyecek. Her 15 dakikada bir koşunun startının verileceği maratonda 21 ve 10 kilometre yarışları Yenikapı Miting Alanı
'nda sona erecek. Açıklamada, yarı maraton parkurunun daha düz hale getirildiği ve erkeklerde 1 saat, kadınlarda ise 1 saat 6 dakikanın altının hedeflendiği ifade edildi.