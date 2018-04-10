23 yaşındaki bisikletçinin kalbi durdu

Fransa
'da
hafta sonu düzenlenen Paris-Roubaix Turu sırasında kalbi duran 23 yaşındaki bisikletçi Michael Goolaerts hayatını kaybetti. Yarışın bitimine yaklaşık 150 kilometre kala yerde kalan Goolaerts'e ilk müdahale parkurda yapıldı. Bir süre kalp masajı yapılan Belçikalı bisikletçi, daha sonra ambulans helikopterle Lille kentinde bulunan bir hastaneye taşındı. Ancak yapılan tüm müdahaleler, genç bisikletçinin hayata tutunmasına yetmedi. Goolaerts'in takımı Veranda's Willems- Crelan, sosyal medya aracılığıyla gönderdiği mesajla Goolaerts'in yerel saatle 22:40'ta yaşamını yitirdiğini duyurdu. Goolaerts'in yakınları da düşünülerek şu aşamada konuya ilişkin biltgi verilmeyeceği ifade edildi.