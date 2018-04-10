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Eczacıbaşı’nın taç günü

finalinin rövanşında Minchanka’yı ağırlayacak olan , ilk maçtaki 3-1’lik galibiyetin avantajıyla, iki set bile kazansa şampiyon

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Eczacıbaşı VitrA, finali rövanşında bugün Belarus temsilcisi Minchanka'yı konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Belarus'taki ilk maçtan 3-1 galip ayrılan turuncu-beyazlı ekip, rövanşta 2 set alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Minchanka'nın 3-1 ve 3-0 kazanması durumunda ise altın set var. bugün kupayı kazanırsa, müzesine 5. uluslararası kupasını koyacak. 2015 ve 2016'da Dünya Kulüpler Şampiyonu olan turuncu-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 2015 ve o dönem Kupa Galipleri Kupası ismiyle oynanan CEV Kupası'nda ise 1999'da mutlu sona ulaşmıştı.
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Eczacıbaşı’nın taç günü
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