Haber Hattı

Çin'de zafer Ricciardo'nun
Formula 1'de sezonun üçüncü mücadelesi olan Çin Grand Prix
'sinde zafer Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Ricciardo'nun oldu. 44. turdaki 3'üncülük mücadelesinde, Vettel'e viraj içinde dokunan Verstappen, rakibinin spin atmasına sebep olduğu için 10 saniye ceza aldı. Yumuşak lastiğin avantajıyla temposunu artıran Ricciardo, 46. turda liderliği Bottas'tan aldı ve kariyerinin 6. birinciliğine ulaştı. ?PAO'nun başkaldırışının bedeli 10 milyon EURO!
Panathianikos
Başkanı Dimitris Giannakopoulos
'un ULEB yönetimine rest çekerek, gelecek sezon FIBA organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklarını açıklamasının yankıları sürerken, bu hamlenin maddi yükümlülükleri de ortaya çıktı. ULEB yönetimi ile olan anlaşmasına göre PAO, eğer başka bir organizasyona geçmek isterse 10 milyon Euro tazminat ödeyecek. ?Ersan'lı Philadelphia play-off'a hızlı girdi
NBA'de
play-off heyecanı başlarken, Ersan İlyasovalı Philadelphia 76ers, sahasında Miami Heat
'i 130-103 yenerek seride 1-0 öne geçti. Normal sezonda son 16 maçını da kazanarak play-off'lara kalan ev sahibi 76ers'ta 17 sayı, 14 ribauntluk performansla double double yapan Ersan galibiyette başrol oynadı. Diğer sonuçlar:
G.S.Warriors-S.A. Spurs: 113-92, Toronto Raptors-Washington Wizards: 114-106, P.T.Blazers-N.O.Pelicans: 95-97. ?Nazlıcan İnci, Gençlik Olimpiyatları'na gidiyor
Milli
badmintoncu Nazlıcan İnci, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları
'na kota aldı. Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Nazlıcan İnci, yarı finalde Vietnamlı Thi Anh Thu Vu'ya mağlup olsa da üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı ve Arjantin'de düzenlenecek oyunlara katılma hakkı elde etti. Türkiye Golf Turu'nun 6'ncı ayağı sona erdi Antalya
'da
düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağına 27 sporcu katıldı. Organizasyonda erkeklerde Serik BGA'dan Ali Altuntaş 210 gross skorla birinci, ferdi sporcu Hakan Yamaç 216 gross skorla 2'nci, National AGGA'dan Taner Yamaç 219 gross skorla 3. oldu. Kadınlarda ise ilk sırayı İstanbul
Gençler Golf Akademisi'nden Begüm Yılmaz aldı.