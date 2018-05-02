Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylık süreci

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) bir heyet, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvuru yapan Erzurum'a gelerek tesislerdeki incelemelerine başladı.

IOC Kıdemli Uzmanı Gilbert Felli ve Olimpiyat Oyunları Adaylık Süreci Koordinatörlüğü görevlisi Pierre Dorsaz'dan oluşan heyet, inceleme öncesinde Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran ile bazı kurum yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda IOC yetkilileri Felli ve Dorsaz'a "Organizasyon Planı" sunumu yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklamaya yapmayan Felli ve Dorsaz, kentteki müsabaka alanları ve diğer tesislerdeki incelemelerine başladı.

IOC heyeti, Erzurum'daki çalışmalarını cuma gününe kadar sürdürecek.