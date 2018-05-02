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'un ları'na adaylık süreci

'den gelen heyet, ve 'nın diyalog sürecine resmi başvuru yapan 'da incelemelerine başladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 12:41
Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylık süreci

Uluslararası 'nden () bir heyet, ve 'nı düzenlemek için aday kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvuru yapan 'a gelerek tesislerdeki incelemelerine başladı.

IOC Kıdemli Uzmanı Gilbert Felli ve Olimpiyat Oyunları Adaylık Süreci Koordinatörlüğü görevlisi Pierre Dorsaz'dan oluşan heyet, inceleme öncesinde Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran ile bazı kurum yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda IOC yetkilileri Felli ve Dorsaz'a "Organizasyon Planı" sunumu yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklamaya yapmayan Felli ve Dorsaz, kentteki müsabaka alanları ve diğer tesislerdeki incelemelerine başladı.

IOC heyeti, Erzurum'daki çalışmalarını cuma gününe kadar sürdürecek.

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Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylık süreci
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