Formula 1 Kanada GP'sinde zafer Sebastian Vettel'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Kanada Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

Formula 1'de sezonun yedinci ayağı, Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel'in yanı sıra arkasındaki Valtteri Bottas (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) ve Lewis Hamilton (Mercedes) starttaki yerlerini korudu.

Yarışın henüz ilk turunda kaza yaşandı. Williams'tan Lance Stroll ile Toro Rosso'dan Brendon Hartley'in çarpışması nedeniyle güvenlik araçları piste girdi.

Kontrolü elinde tutarak yarışı baştan sonuna kadar önde götüren Vettel, damalı bayrağı ilk sırada geçti. Alman pilot, bu sezonki 3'üncü, kariyerindeki ise 50'nci yarışı kazandı.

Vettel'in podyumun ilk basamağında yer almasıyla Ferrari takımı, 2004 yılından sonra ilk kez Kanada Grand Prix'sinden zaferle ayrıldı.

Vettel'in 7.376 saniye gerisinden gelen Bottas ikinci, liderden 8.360 saniye sonra bitişe gelen Verstappen ise üçüncü oldu.

Red Bull pilotu Daniel Ricciardo, 6. sıradan başladığı yarışta "pit-stop" aralarını iyi kullanarak bitiş çizgisini dördüncü sıradan geçti.

Rakiplerinden erken pit-stop'a girmesine rağmen stratejisi tutmayan ve vasat bir yarış çıkaran son dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton ise beşinci sırada kaldı.

Bu sonuçla puanını 121'e çıkaran Vettel, Hamilton'ı geçerek pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Büyük Britanyalı pilotun 120 puanla ikinciliğe gerilediği sıralamada Bottas ise üçüncü oldu.

Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si, 24 Haziran'da yapılacak.

İLK 10

Kanada Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Kimi Raikkonen (Ferrari)

7. Nico Hulkenberg (Renault)

8. Carlos Sainz (Renault)

9. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

10. Charles Leclerc (Sauber Ferrari)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Sebastian Vettel (Almanya): 121 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 120

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 86

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 84

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 68

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 206 puan

2. Ferrari: 189

3. Red Bull: 134

4. Renault: 56

5. McLaren: 40