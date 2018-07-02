Yelken için Mersin’de engel tanımadılar

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Yelken Federasyonu iş birliğiyle Mersin
'de bu yıl ikincisi düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası sona erdi. Mersin Valiliği himayesinde Balıkçı Barınağı'ndaki final müsabakalarında Türkiye genelinde 21 bedensel engelli sporcu kıyasıya yarıştı. Organizasyonda kadınlarda Mersin'den Miray Ulaş, erkeklerde Muğla
'dan Hüseyin Akbulut, çocuklarda ise Mersin'den İbrahim Köseler birinci oldu. Ulaş ve Akbulut, eylül ayında ABD'de düzenlenecek 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
Bedensel Engelliler Yelken Branşı Milli Takım
Antrenörü Cemal Özdiyar, "Geçen yılki 11 lisanslı sporcu sayısı, bu yıl 36'ya çıktı. Milli Takım'a seçilen sporcularımızla kampa gireceğiz. ABD'de ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" dedi.