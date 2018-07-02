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Yelken için ’de engel tanımadılar

’deki Bedensel Engelliler Yelken Şampiyonası’nda sporcular kıyasıya yarıştı. Antrenör Özdiyar, “Hedefimiz ABD’deki şampiyonada kürsü” dedi

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Yelken için Mersin’de engel tanımadılar
TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Yelken Federasyonu iş birliğiyle 'de bu yıl ikincisi düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası sona erdi. Mersin Valiliği himayesinde Balıkçı Barınağı'ndaki final müsabakalarında Türkiye genelinde 21 bedensel engelli sporcu kıyasıya yarıştı. Organizasyonda kadınlarda Mersin'den Miray Ulaş, erkeklerde 'dan Hüseyin Akbulut, çocuklarda ise Mersin'den İbrahim Köseler birinci oldu. Ulaş ve Akbulut, eylül ayında ABD'de düzenlenecek 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Bedensel Engelliler Yelken Branşı Antrenörü Cemal Özdiyar, "Geçen yılki 11 lisanslı sporcu sayısı, bu yıl 36'ya çıktı. Milli Takım'a seçilen sporcularımızla kampa gireceğiz. ABD'de ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" dedi.
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Yelken için Mersin’de engel tanımadılar
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