Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı, DNA örneği alındı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açıldı. Mezarlık açıldıktan sonra DNA testi için alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Fekk-i kabir işlemi yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mezarın etrafına çevrilen siyah branda kaldırıldı. Daha sonra mezarın etrafındaki ahşap çit ile Türk bayrağı ve Naim Süleymanoğlu'nun isminin yazılı olduğu lehva yeniden yerine yerleştirildi. Çalışmalar bittikten sonra mahkeme heyeti ve adlı tıp uzmanları mezarlıktan ayrıldı.

Öte yandan basın mensuplarının, fekk-i kabir işleminden görüntü almasına izin verilmedi.

'NEDEN 27 YAŞINA KADAR BEKLEDİN?'

Japon Sekai Mori'nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe ile Süleymanoğlu'nun Ailesi'nin Avukatı Aziz Demir de Edirnekapı Mezarlığı'na sabah saatlerinde geldi. Avukat Hülya Aksakal, "Adli Tıp'tan sonuçlar geldikten sonra gerçek ortaya çıkacaktır. Babalık davası açıldı. İddia bu. Babalık davalarında normaldir, fethi kabir yapılacak" dedi.

"Neden 27 yaşına kadar bekledi" sorusuna Avukat Aksakal "Bu konularla alakalı biz açıklama yapmak durumunda değiliz. Yapmak istemiyoruz. Davanın sonucuna göre zaten gerekli açıklamaları kendisi de yapacaktır" yanıtını verdi.

"Süleymanoğlu 50 gün hastanede yattığı zaman DNA örneğinin neden alınmadı?" şeklindeki soruya ise Aksakal, "Hastanede Naim Bey'in DNA'sı var. Fakat DNA yetersiz olduğu için şuanda fethi kabir yapılıyor. Hastanedeki DNA üzerinde adli tıp inceleme yaptı fakat yetersiz bulduğu için fethi kabire karar verildi" yanıtını verdi.

SÜLEYMANOĞLU'NUN AVUKATI: MÜVEKKİLLERİM GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNLER

Naim Süleymanoğlu ailesinin avukatı Aziz Demir de yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Rahmetli Naim Süleymanoğlu vefat edinceye kadar böyle bir başvuru yoktu. Ne zaman vefat ettiyse ondan sonra böyle bir şey söz konusu oldu. Aslında Naim Süleymanoğlu'nun hastanede DNA örnekleri bıraktığına dair iddialar var. Bunlar doğru değil. Zaten mahkeme kararıyla ortaya çıktı bu. Adli Tıp'tan gelen raporda bunun olmadığı anlaşıldı. Bir babalık davası var bir de miras ile ilgili dava var. Miras ile ilgili davada çok uzun bir liste var. Bu listede milyonlarca mal varlığı bulunduğu şeklinde. Rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun maddi mirası yok. Sadece manevi mirası var. Benim müvekkillerim gerçekten çok üzgünler mezarın açılacak olmasından dolayı. Bu gece uyuyamamışlar. Çok rahatsız olmuşlar babalarının mezarının açılmasından dolayı. Dolayısıyla ortada maddi çıkar elde edebilmek için açılan bir dava var. Bu davanın sonucu DNA testine bağlı. Sadece kabule dayalı bir dava değil bu. Mezar açılacak sonucunu da göreceğiz. Aslında buna bir itirazımız yok. Böyle bir şey varsa daha önceden başvurup babalığını tescil ettirebilirdi. Bunu ettirmemesinin sebebi sadece mirastan pay alabilmek amacına dayalı. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz"

"SAĞLIĞINDA NEDEN ORTAYA ÇIKMADILAR"

"Sağlığında neden ortaya çıkmadılar" diyen Avukat Demir, "Öldükten sonra insanın mezarının açılması... Düşünün bugün onun vücudundan naaşından diş ve kemik örnekleri alınacak. Bu çok üzüntü verici bir şey. Böyle bir insanın, Türkiye'ye mâl olmuş insanın bir çocuk yüzünden 27 yıl önce doğan bir çocuk yüzünden bu şekilde mezarının açılması gerçekten üzüntü verici bir durum" ifadelerini kullandı.

"BENİM MÜVEKKİLLERİM BASINDAN ÖĞRENİYOR"

"Naim Bey'in ölmeden önce bir bağı var mıydı?" şeklindeki soruya Avukat Demir şu cevabı verdi:

"Benim müvekkillerime Japonya'da bir kızı olduğunu söylememiş. Hiç haberleri yok. Mesela Ankara'da başka bir kızı var onunla tanışıyorlar, görüşüyorlar. Onu söylemiş, nüfusuna da aldırmış. Bunu da alabilirdi isteseydi. Öldükten sonra basından öğreniyor benim müvekkillerim"



Dün sıcağı sıcağına verdiğimiz görüntüler için tıklayın

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN MEZARI AÇILIYOR

"SÜLEYMANOĞLU'NUN MADDİ HİÇBİR MİRASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Karşı taraf ile hiç görüşmediğini, müvekkillerinin de görüşmek istemediğini söyleyen Demir, "Müvekkillerimle gelip görüşmesi de yok kardeşi olarak. Doğrudan doğruya mahkemeye başvuruyorlar. Miras ile ilgili dava açıyorlar. Naim Süleymanoğlu'nun maddi hiçbir mirası söz konusu değil. Manevi mirası her şeyden daha önemli" diye konuştu.

Tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017'de 50 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUZ"

Japon Sekai Mori'nin Avukatı Keiko Torigoe da "Burada, daha bu aşamada Naim Bey'e saygısızlık olmasın diye hiçbir şey konuşmak istemiyoruz. Adli Tıp'ın ve hakimin kararını bekledikten sonra net bir şey konuşmaya çalışabiliriz" dedi.