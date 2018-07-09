Profesyonel eSpor oyuncu maaşları ne kadar? 2018 lisanslı eSporcu ve LoL oyuncuları ne kadar kazanıyor?

Güney Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, oradan da Avrupa ve Türkiye'ye sıçrayan eSpor çılgınlığı, 2018 yılı itibariyle dünyanın birçok bölgesinde profesyonel olarak oynanıyor ve bu oyunları oyuncular da profesyonel lisanslı eSporcuları olarak geçimlerini buradan sağlıyorlar. Bilgisayar oyunlarının belirli kurallar çerçevesinde, profesyonel bir lig usulüne olarak oynanmaya başlamasıyla profesyonel esporcu olmayı da ortaya çıkardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Gelişmekte Olan Sporlar kategorisinde olan eSpor'a olan ilgi her geçen gün daha da artıyor.

eSpor oyunları arasında sağladığı imkanlarla ve dünya genelinde gördüğü ilgiyle öne çıkan oyun League of Legends durumunda. Profesyonel olarak League of Legends oyuncusu olarak bir takım çatısı altında oynamak isteyen gençler, eSporcu maaşlarını da yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki eSporcu maaşları ne kadar? Bir LoL oyuncusu ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...

DÜNYADA EN ÇOK KAZANAN LOL OYUNCUSU FAKER

2017 dünya genelinde en çok kazanan oyuncu SKT T1 takımının oyuncusu 'Faker' olmuştu. Yaklaşık olarak 1 milyon dolardan biraz daha fazla bir rakam kazandığı tahmin edilen oyuncu, henüz net bir bilgi bulunmasa da 2018 yılında da en çok kazanan LoL oyuncusu durumunda olduğu düşünülüyor. Faker'ın hemen arkasından 2, 3 ve 4. sıralarda da takım arkadaşları olan Bang, Wolf ve Bengi izlemişti.

TÜRKİYE'DE ESPOR LOL OYUNCULARI NE KADAR KAZANIYOR?

Riot Games'in Türkiye Ülke Müdürü olan Bora Koçyiğit, katıldığı bir televizyon programında 2018 yılında Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde oynayan bir oyuncunun ayda sadece oyundan minimum 15-20 bin lira gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakamın üzerine takım ve kişisel sponsorların da dahil olduğunu söyleyen Koçyiğit, rakamların oyuncudan oyuncuya, takımdan takıma değiştini de sözlerine ekledi.