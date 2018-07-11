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'nda beşinci etabın galibi

Bu yıl 105.'si düzenlenen Fransa Bisikler Turu beşinci etabını, foto finiş farkıyla 4 saat 48 dakika 6 saniyelik derecesiyle Bora-Hansgrohe takımından Slovak sporcu kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 20:05 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 20:48
Fransa Bisiklet Turu'nda beşinci etabın galibi Peter Sagan

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun beşinci etabını, Bora-Hansgrohe takımından Slovak sporcu ilk sırada bitirdi.

Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Lorient ile Quimper arasındaki 204,5 kilometrelik parkurda düzenlenen beşinci etabı, büyük heyecana sahne oldu.

Bora-Hansgrohe takımından Peter Sagan foto finiş farkıyla 4 saat 48 dakika 6 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. Slovak bisikletçi, ikinci etabın ardından turdaki ikinci zaferine ulaştı.

Bahrain Merida takımından İtalyan Sonny Colbrelli ikinci, Quick-Step Floors takımından Belçikalı Philippe Gilbert ise üçüncü sırada etabı tamamladı.

Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.

Turun 6. etabı, Brest ile Mur-de-Bretagne Guerledan arasındaki 181 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti 'te son bulacak.

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Fransa Bisiklet Turu'nda beşinci etabın galibi Peter Sagan
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