Kırkpınar'da "ağa" değişmedi

Bu yıl yaşanan "ağalık krizi" nedeniyle Edirne Belediyesinin ağalık ihalesine katılım şartlarını değiştirmesi sonrası daha önce pek çok kişinin katıldığı ihaleye bu yıl sadece bir isim katıldı.

Belediye bu yıl ihaleye katılmak için alınması gereken 5 bin liralık dosya ücretini 25 bin liraya, ağalığı kazanan kişinin ağalık bedelini üç ayda ödeme planını da 15 güne çekmesi şartlarını kabul eden Seyfettin Selim, ağalık ihalesine giren tek isim oldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'ın 657 yıldır devam ettiğini belirterek, "Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat kenti Edirne'nin parayla pulla işi yoktur. Bize Kırkpınar'ı gönülden seven ağalar lazım. İhaleyi 222 bin liradan açıyorum." dedi.

Seyfettin Selim, ihalede 722 bin lira pey vererek "ağalık koçunu" satın aldı, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin güreş ağası oldu. Selim, Kırkpınar'da 10'uncu kez güreş ağalığı yapacak.

Geçen yıl ağalığı 1 milyon 522 bin lira bedelle kazanan Ahmet Çetin'in ağalık bedelinin tamamını belirtilen sürede ödememesi üzerine ihale yenilenmiş, haziran ayında yeni ihalede Seyfettin Selim, 222 bin liraya yeni ağa seçilmişti.