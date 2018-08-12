Yasemin Can'dan Avrupa üçüncülüğü

Milli atlet Yasemin Can, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrede madalya çıkarmayı bildi. Geçirdiği ağır hastalık sonrasında sadece 20 günlük antrenmanla geldiği Berlin'de 10 bin metre yarışını beşinci tamamlayan 21 yaşındaki milli yıldız, 5 bin metre mücadelesinde ise Avrupa üçüncüsü oldu. Yasemin, Hollandalı Sifan Hassan tarafından şampiyona rekorunun kırıldığı yarışta Yasemin Can, üçüncü sırada finişi görerek podyuma çıktı.



Yarışı 14:57.63 ile üçüncü sırada tamamlayan Yasemin, adını ilk üçe yazdırmayı başarırken, kariyerinde beşinci kez bu mesafede 15 dakikanın altında yarış tamamladı.

Yarış bitti sandı madalya Yasemin Can'ın oldu! İnanılmaz hata…