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Gümüşle kapattık

Erkekler 4x100 metrede kürsüye çıkarak, ’nı bitirdik

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Gümüşle kapattık
'nın başkenti 'in ev sahipliği yaptığı , dün sona ererken, son finalde gümüşe koştuk... ; erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinde ikinci sırayı aldı. Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan Milli Takımımız, 37.98'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazanmayı başardı. , 37.80 ile altın madalya alırken, ise 38.03 ile 'nın oldu. Son gün ayrıca Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede göğsümüzü kabarttı. Can, 14:57.63'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
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