Gümüşle kapattık

Almanya
'nın başkenti Berlin
'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Atletizm Şampiyonası
, dün sona ererken, son finalde gümüşe koştuk... Türkiye
; erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinde ikinci sırayı aldı. Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan Milli Takımımız, 37.98'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazanmayı başardı. Büyük Britanya
, 37.80 ile altın madalya alırken, bronz madalya
ise 38.03 ile Hollanda
'nın oldu. Son gün ayrıca Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede göğsümüzü kabarttı. Can, 14:57.63'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.