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Nadal 80. şampiyonluğuna ulaştı

'nin ayaklarından Rogers Kupası'nı, dünya sıralamasının 27. basamağındaki 'ı 2-0 yenen 1 numaralı seribaşı kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 10:59
Nadal 80. şampiyonluğuna ulaştı

'nın Toronto kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan ile önceki turlarda Dominic Thiem, ve son şampiyon Alexander Zverev'i eleyen karşılaştı.

Nadal, 20 yaşındaki Yunan rakibini bu sezon Barcelona Açık finalinden sonra bir kez daha mağlup etti. Sahadan 1 saat 42 dakika sonunda 2-0 (6-2, 7-6) galip ayrılan 32 yaşındaki İspanyol raket, bu sezon 5, kariyerindeki 80. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

En fazla Masters turnuvası kazanan çi Nadal, rekoru 33 şampiyonluğa çıkardı.

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Nadal 80. şampiyonluğuna ulaştı
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