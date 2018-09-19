A Spor 4 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren haberleri ve programları, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayınları ile kendi alanında 1 numara olan A Spor dün 4. yaşını kutladı. A Spor Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, "Bugün Türkiye'nin iki spor kuruluşu var; biri A Spor diğeri beİN Spor. A Spor'u seçkin hale getiren tüm arkadaşları kutluyorum. Bütün izleyici gruplarının tercih ettiği bir kanal oldu A Spor. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sene de burada 5. yılımızı kutluyor olacağız" dedi.A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ise "Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Sayın Serhat Albayrak ve Genel Müdürümüz Sayın Abdülhalik Çimen sporu bilen ve seven insanlar. Onların vizyon ve destekleri sayesinde A Spor çok kısa sürede Türk sporseverlerin ve TV izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan ekran önü ve arkasındaki A Spor'da emeği geçen herkes adına bizi izlemeye devam edin diyorum" diye konuştu.Kanal binasındaki törende yıldönümü pastasını Ender Bilgin, Güven Taner, Abdülhalik Çimen, Kemal Belgin, Erol Kaynar, Serkan Korkmaz ve Levent Tüzemen birlikte kesti.