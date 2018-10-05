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'a büyük fırsat

WBC Süper Orta Sıklet Dünya şampiyonu David Benitez'in yasaklı madde kullandığı ortaya çıkınca, 'a unvan maçı fırsatı doğdu.

Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 10:25
Avni Yıldırım'a büyük fırsat

WBC Süper Orta Sıklet Dünya şampiyonu David Benitez'in kanında yasaklı madde bulunmasının ardından, unvanı Kiev'de düzenlenen 56. WBC Kongresi'nde elinden alındı. Bu durum boksörümüz Avni Yıldırım'a da unvan maçının yolunu açtı.

Benitez'in cezası ile sıkletinde dünyanın en iyi 2. boksörü durumuna gelen Yıldırım'ın rakibi ise büyük ihtimalle Andre Dirrel olacak. Zira Muhammed Ali Kupası ile birlikte WBC Elmas kemerinin de sahibi olan Callum Smith şu an maç yapabilecek durumda değil.

Avni Yıldırım-Andre Dirrel karşılaşmasının aralık ayında ABD'de düzenleneceği açıklanırken kesin tarih önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Avni Yıldırım'a büyük fırsat
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