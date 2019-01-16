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Altın kıza sponsor

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Altın kıza sponsor
Paralimpik yüzmedeki gururumuz Sümeyye Boyacı'ya Bursa Kebap Evi sponsor oldu. Boyacı ve Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı bu iş birliğini duyurmak için dün basının karşısına çıktı. Helvacı, Sümeyye'ye 2019 yılında maddi ve manevi destek olacaklarını, federasyonun götürmediği yarışlara kendisini götüreceklerini söylerken, Sümeyye duygularını şöyle dile getirdi: "Yarışlar ve malzemeler masraflı. Sponsorlar tarafından desteklenmek çok güzel. 2019 yılında çok önemli yarışlarımız olacak. Malezya'daki Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Başarı için çok çalışmamız gerekiyor."
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Altın kıza sponsor
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