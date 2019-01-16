Altın kıza sponsor

BUGÜN NELER OLDU

Paralimpik yüzmedeki gururumuz Sümeyye Boyacı'ya Bursa Kebap Evi sponsor oldu. Boyacı ve Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı bu iş birliğini duyurmak için dün basının karşısına çıktı., Sümeyye duygularını şöyle dile getirdi: