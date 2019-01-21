Federer’den erken veda

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta dün önemli sürprizler yaşandı. Tek erkeklerde son şampiyon İsviçreli Roger Federer, 4. turda Yunan Stefanos Tsitsipas'a 3-1 yenilerek elendi. Üç saat 45 dakika süren karşılaşmada Federer'iadını çeyrek finale yazdırdı.2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise Tomas Berdych'i 6-0, 6-1, 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. ABD'li Frances Tiafoe de 20 numaralı seribaşı Dimitrov'u 7-5, 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenerek sürpriz yaptı. Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Angelique Kerber, Danielle Collins'e 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenildi.