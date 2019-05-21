Isabelle Haak: "VakıfBank’ta oynamak hayalimdi"

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü'nün yeni transferi 'İsveç Kraliçesi' Isabelle Haak, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Harika bir takım ve antrenörle çalışacağını ifade eden 19 yaşındaki pasör çaprazı, sarı-siyahlı formayla şampiyonluklar için mücadele edeceğini belirtti.

VakıfBank'ın yeni transferi Isabelle Haak'ın kısa röportajı şöyle:



- Isabelle Haak kimdir?

19 yaşındayım, İsveçliyim. Her şey annem ve kardeşimle birlikte bahçede voleybol oynamamla başladı, o andan itibaren de voleybolu çok sevdim. 9 yaşında ülkemde genç takımda görev aldım. 13 yaşından itibaren ise daha büyük yaş kategorilerinde mücadele ettim ve sonrasında da A takımına yükseldim.



- VakıfBank'tan ilk teklif geldiğinde neler hissettin?

VakıfBank büyük tarihi olan güçlü bir kulüp. VakıfBank'tan teklif geldiğinde çok mutlu oldum. VakıfBank'ın maçlarını izlerdim ve burada oynayabilmenin her zaman hayalini kurardım. Benim için bir hayal gerçekleşti. Burada olmak benim için çok şey ifade ediyor. Harika bir antrenörle çalışacak ve harika bir takımla oynayacağım için sabırsızlanıyorum.





- VakıfBank'taki hedeflerin neler?

Türkiye'de voleybol, gerçekten çok yüksek seviyede. İtalya da kaliteli bir lig ama burada çok güçlü takımlar ve oyuncular var. Türkiye'yi keşfetmek ve kendimi olabildiğince geliştirmek istiyorum.



- Giovanni Guidetti'yle çalışmak sence nasıl bir duygu olacak?

Giovanni hakkında harika şeyler duydum. Onunla çalışmak ve beni ne kadar geliştireceğini görmek için sabırsızlanıyorum.



-'İsveç Kraliçesi' lakabının bir hikayesi var mı?

Gerçekten bir fikrim yok, İtalya'da bana birden 'İsveç Kraliçesi' demeye başladılar. Tabii, bana 'Kuzeyin Kraliçesi' de diyebilirsiniz, o da olur.

Saha içerisinde agresif bir oyuncuyum ve tüm duygularımla çok enerjik oluyorum. Saha dışında daha sakinim. Voleybol oynamaya bayılıyorum.