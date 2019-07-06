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başladı

658. Tarihi dün 'de başladı. Bu yıl rekor katılımın olduğu dev organizasyonda 3 gün boyunca 2 bin 380 pehlivan mücadele edecek

Giriş Tarihi: 6.7.2019
Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
Yağlı güreşlerin 'olimpiyatı' olarak gösterilen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün Edirne'de başladı. Bayram havasında geçen ve dünyanın her yerinden binlerce insanın izlemek için şehre akın ettiği dev organizasyonda bu yıl rekor katılım var. Yarın gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak Kırkpınar'da 3 gün boyunca 2 bin 380 pehlivan, mücadele verecek.

GÖZLER ALTIN KEMERDE
Dün tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı. Bugün de başaltı ve baş boyunda mücadeleler yapılacak. Altın kemer için 52 pehlivan mücadele edecek.
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
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