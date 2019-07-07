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’da çeyrek final kuraları çekildi

658. Tarihi ’nde, başpehlivanlık çeyrek final turu kura çekimleri yapıldı.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 13:51
Kırkpınar’da çeyrek final kuraları çekildi

Sarayiçi Er Meydanı'nda 16 başpehlivanın katıldığı üçüncü tur kura çekimi sonrası müsabakaların tamamlanmasının ardından 8 başpehlivan çeyrek final turu kuralarını çekti. Kırkpınar'ın son başpehlivanı Orhan Okulu, geçen yılın ikincisi olan Şaban Yılmaz'ı yenerek, çeyrek finale yükselen genç başpehlivan Mustafa Batu ile eşleşti.

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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:

Ünal Karaman-Mehmet Yeşil Yeşil

Mustafa Batu-Orhan Okulu

İsmail Balaban-Hamza Köseoğlu

Ali Gürbüz-Faruk Akkoyun

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Kırkpınar’da çeyrek final kuraları çekildi
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