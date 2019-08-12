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Giritlioğlu bronz kazandı

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlen Yelken RS:X Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli takım sporcusu Kerim Sahir Giritlioğlu, 17 yaş altı kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Galatasaray sporcusu olan Giritlioğlu, 16 ülkeden 59 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada genel kategoride ise 27. sırayı aldı. Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde temsil eden Batuhan Arslan 32, Jeremy Berke Zalma 50 ve Kuzey Öztaş 54. olurken, kadınlarda Melissa Ertekin 34. sırada yarışları tamamladı.
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Giritlioğlu bronz kazandı
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