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Conor , verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

Karma Dövüş Şampiyonası (Ultimate Fighting Championship / UFC) dövüşçüsü Conor , İrlanda’da bir barda ikram ettiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 21:24
Conor McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

Olay, Dublin'de bir barda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ünlü dövüşçünün barda oturan yaşlı adamın bardağına kendi içkisinden koyduğu görüldü. Yaşlı adam, McGregor'un koyduğu içkiyi içmeyince, McGregor yaşlı adamı sol eliyle yumrukladı. Barda bulunan kalabalık, McGregor'u bardan uzaklaştırırken, yaşlı adamın yerinden kalkamadığı görüldü. Yerel medya, olayın nisan ayında yaşandığını; görüntülerin ise kendilerine yeni ulaştığını yazdı.

Ünlü dövüşçü, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı


DAHA ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTEYEN HAYRANININ TELEFONUNU KIRMIŞTI

Ünlü dövüşçü Conor McGregor, bir otelden çıkışı sırasında kendisini görüntülemeye çalışan bir hayranın telefonunu elinden alarak yere atmıştı. Telefonu yerden alan ancak sahibine vermeyen McGregor ardından otel önünden ayrılmıştı. Görüntülerde McGregor'un, otel çıkışı etrafını çeviren hayranlarından biri olan Ahmed Abdirak'ın elini sıkar gibi yaparak, elinden telefonu aldığı; telefonu yere atarak ezdiği görülmüştü.

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Conor McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı
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