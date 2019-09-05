Türk güreşinden Tevfik Kış geçti

ESKİ Milli Güreşçi Tevfik Kış hayatını kaybetti. Kış, kariyerinde başta olimpiyat şampiyonluğu olmak üzere önemli başarılara imza attı. 1960 Roma Olimpiyatları' nda altın madalya alan Kış, 1962 ve 63'te Dünya, 1966'da da Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı. 85 yaşında vefat eden Tevfik Kış, bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Vodafone'dan E-Spor'a destek

TÜRKIYE'NIN dijitalleşmesinde büyük emeği olan Vodafone, gençlerin büyük ilgi gösterdiği E-Spor'a da yaptığı yatırım ile dikkat çekiyor. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği olarak bilinen Vodafone Free- Zone finalinde Bahçeşehir Super- Massive'i 3-2 yenen Royal Youth şampiyon olmuştu. Royal Youth'u tebrik eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Taraftarlar final mücadeleleri için spor salonlarını dolduruyor. Biz de ülkemizde E-Sporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Belgeseli izledi takımını seçti!

İNGİLTERE'DE Leeds United forması giyen ve forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılma kararı alan Belçikalı sol bek Laurens de Bock, Netflix'teki "Sunderland Till I Die" isimli dizi belgeseli izledikten sonra Sunderland'in teklifini kabul etmeye karar verdi. Belçikalı futbolcu, turuncu-beyazlıların hikâyesinden çok etkilendiğini belirterek "Futbol oynamak için ayrıldım" dedi.

Andorra müsabakasına İskoç hakem atandı

A MILLI Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde cumartesi saat 21.45'te Andorra ile yapacağı müsabakanın hakemi belli oldu. Ay-yıldızlıların, H Grubu beşinci maçında Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Donald Robertson düdük çalacak.

Diagne: Galatasaray'a karşı oynamak garip

GALATASARAY'IN Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika basınına şu açıklamalarda bulundu: "Club Brugge büyük bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Buraya gelmek benim kararımdı ve sanırım doğru seçimi yaptım. Galatasaray'dan gelip, Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı oynayacak olmak biraz garip ama bu futbol."