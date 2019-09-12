Sevilay Öztürk'ten bronz madalya

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre kelebek finali sona erdi.

Milli sporcu Sevilay Öztürk, 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti. Yarışta İtalyan Arianna Talamona 45.62'lik zamanıyla altın, Brezilyalı Joana Maria Da Silva Neves Euzebio 47.21'lik süresiyle gümüş madalyaya ulaştı. Müsabakada diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı da 47.85'lik derecesiyle 6. sırayı aldı.

Öte yandan erkekler 50 metre kelebek finalinde yarışan Beytullah Eroğlu ise müsabakayı 7. sırada bitirdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN SEVİLAY ÖZTÜRK'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebekte bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden sporcularımız, bizleri gururlandıran derecelere imza atıyor. Şampiyonada S5 kategorisi 50 metre kelebek stilde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk kardeşimiz, madalya kürsüsünde yer alarak göğsümüzü kabarttı. Milli sporcumuzu kutluyor, bu değerli derecesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."