Dünyanın en iyileri piste çıkıyor

Dünya Atletizm Şampiyonası bugün başlıyor. Katar, 17. kez düzenlenecek şampiyonaya ev sahipliği yapacak ilk Orta Doğu ülkesi olacak. Organizasyonda 209 ülkeden, 1972 sporcu (1054 erkek, 918 kadın) mücadele edecek.

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliği ile yeni bir döneme giren ve 2017'de ilk defa birden fazla madalya alarak şampiyona tarihindeki en iyi derecesini elde eden Türkiye, organizasyona 8'i kadın, 20 sporcuyla katılacak. Erkekler 200 metrede unvanını korumaya çalışacak Ramil Guliyev ve 2017'de erkekler 400 metre engellide gümüş madalya alan Yasmani Copello öne çıkıyor. 2007 Dünya Şampiyonası ve 2008 Olimpiyatları'nda kazandığı madalyalar doping gerekçesiyle elinden alınan Elvan Abeylegesse maraton koşacak. Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Ayşe Tekdal, Necati Er, Eda Tuğsuz gibi genç sporcular da önemli bir tecrübe yaşayacak.

Ramil'in zor görevi

Ramil Guliyev, Calvin Smith (1983, 1987) ve Usain Bolt'tan (2009, 2011, 2013, 2015) sonra erkekler 200 metrede üst üste 2 dünya şampiyonluğu kazanan 3. sporcu olmaya çalışacak. Milli sporcunun altın ile arasındaki en büyük engel, temmuz ayında 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalayan ABD'li Noah Lyles olacak. Kariyer rekoru 19.76 saniye olan Ramil'in, bu yıl 19.70 koşan Michael Norman ve 19.73 koşan Divine Oduduru'ya da dikkat etmesi gerekiyor.

İLK GÜN PISTE ÇIKACAK İSİMLER:

18:55 - Özlem Kaya (3000m su engelli, 1. seri)

19:11 - Tuğba Güvenç (3000m su engelli, 2. seri)

19:25 - Necati Er (Üç adım atlama B Grubu)

21:07 - Yasmani Copello (400m engelli, 5. seri)

23:59 - Fadime Suna-Çelik ve Elvan Abeylegesse (Kadınlar maraton)